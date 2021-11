Daniel Alves abre o jogo sobre possibilidade de retorno de Messi ao Barcelona: 'Os grandes fazem falta' - Foto: Josep Lago/AFP

Publicado 17/11/2021 17:36

Rio - O lateral-direito Daniel Alves, de 38 anos, foi apresentado nesta quarta ao Barcelona, e comentou sobre a possibilidade de retorno de Messi ao clube espanhol. O jogador afirmou que "os grandes sempre fazem falta". Além disso, o atleta destacou a oportunidade de poder trabalhar com o técnico Xavi.

"Se você me der um par de horas, vou procurar Messi. É o melhor que já vi e tive como parceiro. Os grandes sempre fazem falta. Seria incrível vê-lo aqui novamente. Infelizmente, ele não pode estar aqui", disse Daniel Alves.

Após a chegada de Xavi ao comando do Barcelona, o lateral-direito Daniel Alves comentou sobre a reconstrução do clube espanhol e expectativa para trabalhar com o ídolo do Barça.

"Falei com o Xavi. Venho jogar de ponta, mas quando você estabelece limites, você é descartável. Pensando sempre em contribuir para a equipe, para o bem coletivo. No momento treino como ponta para conquistar uma posição", concluiu.