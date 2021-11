Cafu detona 'mimimi' dentro de campo: 'Estão acabando com o futebol' - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 17/11/2021 16:52

Publicado 17/11/2021 16:51

Rio - O ex-jogador Cafu, capitão do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002, em entrevista ao "Podpah", no YouTube, criticou a forma que os jogadores passaram a atuar dentro de campo nos últimos anos. O ex-lateral-direito disse que há muito "mimimi" com o comportamento de atletas dentro de campo.

"Eu batia, hein? Tem que saber a hora de bater. Se tivesse VAR na nossa época, esquece, não paravam quatro em campo. Este jogo de ontem do Brasil [contra a Argentina] não é nada comparado com a nossa época", disse Cafu ao 'Podpah'.

"Os caras davam de mão na cara de pau, não tinha VAR, não tinha nada. Um juiz via, outro não via, alguns bandeirinhas não ligavam, às vezes deixavam passar... Hoje está muito 'mimimi'. Hoje você fala: 'ah, vou te pegar!', e o cara chora", concluiu.

O pentacampeão afirma que as regras estão muito rigorosas e que foi criada uma "mentalidade que não pode fazer nada" dentro de campo.

"Nós criamos uma mentalidade em que você não pode fazer nada, não pode falar com o juiz, xingar, discutir com o treinador, com o cara dentro de campo. Estamos em uma geração que me preocupa muito, parece que não tem comprometimento, o fato de querer jogar futebol. Bateu? Levanta, vamos embora", disse o ex-jogador Cafu.

"Hoje é uma geração que tudo que faz você tem que retrucar. Não pode dar uma porrada dentro de campo que [um jogador] vai chorando... ou nós mudamos a nossa mentalidade em relação ao que realmente é jogar futebol, ou... O futebol é um esporte competitivo, de pancada, o cara vai te xingar. Estamos acabando com o futebol se continuarmos com essa mentalidade. O futebol é bonito, atrai pessoas, é uma das maiores ferramentas de inclusão social do mundo. Estamos fazendo o contrário: tirando essa ferramenta", concluiu.