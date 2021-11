Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Publicado 17/11/2021 16:24

Rio - A atuação da seleção brasileira, sem Neymar, diante da Argentina, agradou Casagrande. Em seu blog no site "GE", o comentarista da Globo ressaltou a importância de Tite insistir em encontrar uma formação sem o camisa 10 e disse não confiar em seu desempenho na Copa do Mundo, no ano que vem.

“A presença da garotada acabou representando um ótimo teste para dar ao time uma alternativa para a ausência do Neymar. Em 2019, a seleção brasileira ganhou a Copa América sem ele, mas foi aqui no Brasil", escreveu Casão.

“Acho que o Tite deveria insistir na preparação para a Copa com uma formação sem o Neymar, principalmente nos dois últimos jogos das eliminatórias. Não tenho nenhuma confiança no desempenho dele na Copa do Mundo. Talvez o Tite precisará desse modelo para chegarmos à final”, completou.