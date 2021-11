Juninho Pernambucano - Divulgação

Publicado 17/11/2021 16:44

Rio - Ídolo do Vasco e atual diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano deve deixar sua função no clube francês em breve. Em entrevista à rádio "RMC", o ex-meia afirmou que pensa em se desligar do cargo ao fim da temporada.

"Eu espero terminarmos a temporada bem, e no fim do ano, normalmente, acabar. Eu havia dito três temporadas. Pensarei com muito cuidado ao final da temporada. Mas na minha cabeça são três anos. Para muitas pessoas, um diretor esportivo não faz muita coisa. Mas há uma enorme fadiga mental. Eu não quero ir além do limite. Não é uma ameaça, eu amo o clube, tenho muito respeito pelo presidente e pela instituição. Também dei muito ao Lyon e isso não pode ser esquecido", declarou.

Juninho também disse que tem planos para iniciar uma carreira como treinador.

"Aprendi muito com o Peter Bosz (atual treinador do Lyon). Mas na vida, você nunca tem tudo o que quer. Se for possível e eu tiver essa oportunidade, vou tentar. Prefiro tentar e não ter sucesso, do que dizer para mim mesmo, 10 anos depois: por que você não tentou? Tenho medo de muitas coisas, mas não de tentar", afirmou o brasileiro.