Pedri é uma das grandes promessas do BarcelonaReprodução/Twitter Barcelona

Publicado 22/11/2021 13:45

Mesmo com o Barcelona em péssima fase, o meia Pedri, que também já faz parte da seleção espanhola, tem motivos para comemorar. Ele ganhou o prêmio 'Golden Boy', entregue pelo jornal italiano 'Tuttosport' para o melhor jogador sub-21 que atua na Europa.

"Receber esse troféu me deixa muito orgulhoso. Obrigado a todos os membros do júri e torcedores que sempre me apoiaram, neste ano incrível de 2021 para mim" declarou Pedri, em vídeo enviado ao "Tuttosport".

Uma cerimônia no dia 13 de dezembro vai entregar o prêmio a Pedri. Ele ficou com 318 pontos na votação feita por 40 jornalistas, à frente de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, com 119. Segundo o jornal italiano, foi a maior vantagem desde o início do prêmio, em 2003. Antes do espanhol, o troféu ficou com Haaland (Borussia).

Rodrygo, do Real Madrid, chegou a figurar na lista de finalistas desta temporada. E apenas dois brasileiros ganharam o troféu: Anderson (Manchester United) em 2008 e Alexandre Pato (Milan) em 2009.