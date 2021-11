Mavys Álvarez - Reprodução

Publicado 22/11/2021 13:20

Rio - Ex-namorada de Diego Maradona, Mavys Álvarez, voltou a falar de momentos apavorantes que viveu durante o relacionamento que teve com o craque argentino há 20 anos. A cubana afirmou que em uma ocasião foi estuprada e agredida pelo ex-jogador na presença da sua mãe.

"Maradona tapou minha boca para eu não gritar, para eu não dizer uma palavra enquanto me estuprava. A minha mãe veio me ver naquele dia na casa onde estávamos em Havana (Cuba) e o Diego não queria abrir a porta do quarto. A minha mãe bateu muito na porta e ele não abriu. Ele me estuprou. Foi isso que aconteceu", disse ao portal "Infobae".



De acordo com a cubana, a sua mãe insistia, enquanto o ex-jogador argentino seguida agindo de forma agressiva. "Ela continuava batendo e chorando atrás da porta porque sabia que estávamos ali. Ele nunca abriu a porta até que teve de sair, porque não queria abrir. Ele não me deixou gritar. Ele não me deixou. Não consegui. Não podia. Ele não me deixava. Ele dizia para eu calar a boca", disse.

Além da grave acusação de abuso sexual, Mavys Álvarez também disse que era forçada a consumir cocaína e que foi espancada diversas vezes. Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020 na cidade de Tigre, na Argentina, aos 60 anos de idade. Mavys Álvarez, atualmente com 37, tem uma filha de 15 anos.