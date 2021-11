Payet foi atingido por garrafa d'água durante partida - Reprodução

Payet foi atingido por garrafa d'água durante partidaReprodução

Publicado 22/11/2021 11:53

Astro francês, o ex-atacante Thierry Henry anda indignado com os péssimos exemplos apresentados no campeonato nacional. Comentarista da Amazon Prime, ele criticou a postura da torcida no jogo entre Lyon e Olympique de Marselha, paralisado após quatro minutos depois de Payet ser atingido por uma garrafa em cobrança de escanteio. Chegou a chamar torcedores de idiotas.

A polêmica anda fazendo parte da atual temporada do Campeonato Francês. Dia desses, torcedores invadiram o gramado e soltaram sinalizadores no campo, danificando uma das redes e atrasando o início de Saint-Étienne e Angers. Já teve acusação de racismo feita por Neymar e confusões generalizadas andam sendo comuns a cada rodada.



Henry está desolado com esses maus exemplos. "Não é isso que eu gostaria que ingleses, espanhóis ou italianos vissem do Campeonato Francês. Há integridade física, e é lamentável, repito. Há pessoas que devem denunciar na arquibancada. Se você for um torcedor, vai punir o seu clube em cima disso. É realmente um hat-trick de imbecilidade", disparou, irritado não apenas pelos atos hostis, mas por ver outros torcedores acobertarem os erros.



"Na Inglaterra, o Olympique Lyon x Olympique de Marselha é o jogo principal. As pessoas verão isso. E eles vão ver outra partida ser interrompida por idiotas", seguiu na bronca em desabafo.



Apesar de tantos incidentes no Francês, a tabela segue andando corretamente, apenas com esse clássico quente do fim de semana atrasado. Mesmo assim, Henry cobra mais respeito entre os clubes e punição severa a torcedores que cometerem vandalismo nos jogos.