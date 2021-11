Messi também foi alvo dos radiciais - Reprodução

Publicado 23/11/2021 13:07 | Atualizado 23/11/2021 13:50

Rio - Com o fim de 2021 chegando, a Copa do Catar, que vai acontecer em dezembro de 2022, se aproxima. O último Mundial disputado na Rússia teve momentos marcantes dentro de campo, porém, foi marcado por uma grande apreensão. Tudo por conta do Estado Islâmico que na ocasião ameaçou de morte grandes estrelas do futebol como Neymar e Messi, com imagens deles prontos para serem decapitados. Além dos craques sul-americanos, outros nomes foram ameaçados também.

Na ocasião, o jornal britânico 'The Mirror' noticiou que o grupo radical havia mapeado alguns locais da Rússia para fazer seus ataques e pretende usar drones armados para realizar seus ataques. No entanto, felizmente nada aconteceu.



O Mundial de 2022 será o primeiro realizado em um país do Oriente Médio, região onde o Estados Islâmico surgiu em 2003, após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos.