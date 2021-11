Abel Ferreira - Arquivo / Agência O Dia

Abel FerreiraArquivo / Agência O Dia

Publicado 24/11/2021 13:46

A dias de sua segunda final seguida de Libertadores pelo Palmeiras, o técnico Abel Ferreira revelou, em entrevista ao canal oficial da Conmebol, uma conversa com Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo e campeão da competição em 2019 falou com o compatriota durante a caminhada de 2020, na qual o Verdão foi campeão sobre o Santos.

Abel contou que recebeu apoio do atual técnico do Benfica. Jorge Jesus disse que gostaria que um treinador português estivesse presente na final continental.



"No ano passado, no meio do nosso trajeto, o Jorge Jesus me enviou uma mensagem: 'Tem que estar um português na final'. Não nos falamos mais, mas temos um respeito e admiração."



Questionado a respeito da torcida do ex-treinador do Flamengo na decisão de 2021, Abel desconversou, lembrando que foi treinado por ele nos tempos de jogador.



"Não sei (para quem ele vai torcer). Vai ter que perguntar para ele. Ele foi meu treinador. Eu o conheço muito melhor do que ele me conhece. É um grande treinador, mas somos pessoas completamente diferentes", disse.