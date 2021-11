Dourado - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 24/11/2021 18:58

Rio - O atacante Henrique Dourado, do Henan Jianye, da China, relembrou em entrevista à "ESPN", nesta quarta, quando atuou pelo Flamengo e Palmeiras. Na ocasião, o jogador comentou sobre a pressão que sofreu da torcida nos dois clubes e aproveitou para comparar como era o cotidiano.

"Eu vivi os dois clubes. A pressão é muito grande nas duas [equipes] porque investem muito e necessitam de resultados. O Palmeiras é mais uma pressão mais externa, de imprensa e tudo mais. O Flamengo também, mas envolve também de estar um jogo no céu e outro no inferno", disse o atacante Henrique Dourado na ESPN.

"Assim é o Flamengo, é isso que move o atleta também. Por isso, muitas pessoas brincam: ‘Hoje estou no céu, mas ‘pezinhos’ no chão porque posso estar no inferno no jogo seguinte’. A pressão é constante nos dois", completou.

"O Flamengo tinha perdido os títulos nos anos anteriores e depois fez contratações excelentes e pontuais. O Flamengo começou a construir um elenco forte, dava para ver que chegaria longe", concluiu.



Em 2018, Henrique Dourado rescindiu o contrato com o Fluminense e se transferiu para o Flamengo. Com a camisa rubro-negra, o jogador disputou 43 partidas e marcou 14 gols, encerrando o vínculo no início da temporada de 2019, quando se transferiu para o Henan Jianye, da China.