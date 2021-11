Árbitro Rodrigo Crivellaro Dias após sofrer agressão - Divulgação/William Oliveira/Guarani-VA

Publicado 24/11/2021 18:41

Após a conclusão do inquérito da Polícia Civil, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou William Ribeiro por tentativa de homicídio qualificado. O ex-jogador do São Paulo do Rio Grande agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro durante jogo contra o Guarani de Venâncio Aires, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, em outubro.

Após dar um cartão amarelo, o árbitro foi derrubado por Willian Ribeiro, que ainda deu um chute na sua cabeça. Rodrigo Crivellaro ficou desacordado por alguns momentos e foi levado às pressas ao hospital. Por isso, o delegado Felipe Cano, responsável pelo caso, viu motivos suficientes para considerar que houve tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.



"William agrediu com um soco e neste momento o Rodrigo cai já desfalecido. E ele continua dando um chute na cabeça. Caso o William tivesse a intenção de lesionar, no momento que ele dá o soco e o árbitro cai, já lesionou. Mas não. Ele segue com um chute na cabeça, de um atleta profissional, com uma força nas pernas acima do homem médio. Assume o risco de matar. Felizmente não matou, mas assumiu o risco", afirmou o delegado ao site 'GE'.



Rodrigo Crivellaro também fará um laudo complementar para verificar se houve alguma sequela permanente. No dia seguinte à agressão, o árbitro, depois de passar a noite em observação no hospital de Venâncio Aires, recebeu alta e saiu com colar cervical. Na época, disse não se lembrar bem do que aconteceu, mas pediu justiça. Atualmente está em casa ser recuperando.



Já Willian Ribeiro foi preso em flagrante ainda no estádio e posteriormente ganhou liberdade provisória. Ele teve seu contrato com o São Paulo rescindido e está suspenso por dois anos pelo STJD.