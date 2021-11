Maradona faleceu em novembro de 2020 - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Publicado 24/11/2021 18:05 | Atualizado 24/11/2021 18:07

Rio - A cidade de Nápoles ganhará uma estátua de Maradona. A prefeitura local fará uma cerimônia nesta quinta-feira (25), quando a morte do ex-jogador completa um ano, para inaugurar o monumento em frente ao estádio do Napoli, agora chamado Diego Armando Maradona.

A estátua será em tamanho real e nela Diego estará vestindo a camisa do Napoli, clube que defendeu de 1984 a 1991. O escultor Domenico Sepe é o responsável pela obra, encomendada pela Prefeitura.

Depois da cerimônia desta quinta-feira, em que Diego Junior, filho de Maradona, estará presente, a escultura será retirada provisoriamente do local. Depois de algumas semanas, a instalação definitiva será realizada.

Além desta, haverá outras duas estátuas de Maradona em Napolés: uma dentro do estádio que leva seu nome, que será inaugurada nesta sábado, no jogo entre Napoli e Lazio, e outra no jardim do Museu Arqueológico Nacional.