Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela FrançaDivulgação / Fifa

Publicado 24/11/2021 17:38

Um relatório encomendado pelas grandes ligas europeias - além de México, Estados Unidos e Japão - apontou que a proposta de Copa do Mundo a cada dois anos pode gerar um prejuízo de até 8 bilhões de euros (cerca de R$ 50,1 bilhões) por temporada. Nesta conta também estão incluídas as competições da Uefa. O impacto seria principalmente nos direitos de transmissões, além de acordos comerciais e lucro nos dias dos jogos. As informações são da agência de notícias Reuters.

O estudo das consultorias KPMG e Delta Partners prevê que a Copa a cada dois anos, proposta da Fifa em estudo, diminuiria o interesse dos torcedores nos jogos entre clubes e provocaria mudanças drásticas nas ligas, até mesmo impactando na diminuição de participantes num curto prazo. Outro problema seria em relação aos jogadores, que teriam mais vezes a pressão de disputar a principal competição de futebol.



A proposta da Fifa, encabeçada pelo ex-treinador, Arsene Wenger, é fazer uma grande mudança no calendário do futebol, aumentando a relevância das competições de seleções: A Copa alternaria os anos com os torneios continentais e as eliminatórias.



Entretanto, a Uefa é a principal opositora da ideia, assim como as ligas nacionais. A Conmebol chegou a se posicionar contrária. Enquanto isso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino viaja pelo mundo em busca de apoio e promete apresentar um estudo de viabilidade em breve.