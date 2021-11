Messi vive boa fase com a seleção da Argetina - AFP

Messi vive boa fase com a seleção da ArgetinaAFP

Publicado 24/11/2021 17:17

Lionel Messi atuou ao lado de grandes jogadores ao longo de sua carreira, com o ex-volante Fernando Gago fazendo parte desta lista, mas de maneira mais discreta.

O atual treinador do Racing, da Argentina, foi um atleta de pouca mídia, mas de muito futebol. Na seleção, Gago atuou em 61 partidas, boa parte delas ao lado do craque do PSG, seu contemporâneo. O ex-jogador deu detalhes da parceria com ‘La Pulga’ na Albiceleste, e revela que foi 'difícil' acompanhá-lo.

“Não sei se fui um dos melhores (companheiros) ou não. Sempre disse que é difícil jogar com o Leo, é difícil acompanhar ele, mas não do físico, mas do ponto de vista tático, da cabeça, está em uma velocidade diferente do jogo, do estudo do adversário, posicionamento e ver onde é o espaço, onde vai atacar e aí fica difícil seguir ele, foi um belo desafio, me senti cômodo”, disse o ex-jogador.

Segundo Gago, o título da Copa América conquistado pela Argentina foi especial, ainda mais por ver Messi levar um troféu após diversas tentativas.

“Acho que ele mereceu mais do que qualquer um. Tanto de quem ganhou como de quem não ganhou. Tínhamos a sensação de que ele tinha que ganhar, sentíamos essa obrigação. Isso é o que importa [..] você quer que eles se saiam bem, o abraço final da Copa América resume tudo”, completou.

Em quase 16 anos como jogador profissional, Gago vestiu a camisa de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia e Vélez Sarsfield. No final de 2020, o ex-volante anunciou a sua aposentadoria após conviver com graves lesões ao longo de sua carreira.