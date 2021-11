Zidane pretende seguir como técnico, mas só em 2022 - AFP

Publicado 24/11/2021 16:55

Não está fácil para o Manchester United definir o novo treinador após a demissão de Ole Solskjaer. E muito em função do PSG. Isso porque o clube inglês deseja Mauricio Pochettino, que não vem empolgando em Paris. Entretanto, o problema é que os franceses só o liberarão se conseguirem acertar com Zidane, que não deseja trabalhar neste momento, segundo o jornal espanhol 'As'.

A publicação afirma que o ex-técnico do Real Madrid não quer assumir uma equipe no meio da temporada e por isso prefere aguardar até junho de 2022. Entretanto, o PSG ainda estaria disposto a aumentar a proposta financeira para convencer Zidane.



Caso não consiga, o PSG não pensa em liberar Pochettino. Neste caso, a imprensa inglesa diz que há dois caminhos para o United: contratar outro treinador ou esperar pelo argentino até a próxima temporada, com um profissional interinamente nos próximos seis meses.