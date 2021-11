Kimmich já falou que não tomará vacina antes de saber quais serão as reações num período curto - Divulgação

Publicado 24/11/2021 15:49

Com parte do salário cortado por estar em quarentena após contato com uma pessoa que estava com Covid-19, Kimmich testou positivo para a doença. Antivacina, o jogador do Bayern de Munique ficará pelo menos duas semanas isolado e afastado. O clube alemão confirmou a informação.

Um dos titulares do time, Kimmich já havia sido impedido de se concentrar contra Augsburg, não enfrentou o Dínamo de Kiev e agora perderá os confrontos contra Borussia Dortmund e Barcelona.



Além de Kimmich, outros quatro jogadores ainda não haviam se vacinado contra a Covid-19. Choupo-Moting e Cuisance seguem com a mesma posição, mas Musiala e Gnabry mudaram de ideia após a decisão de corte dos salários.



Em nova regulamentação do governo alemão, os empregadores estão liberados de cortar salários pelos dias de ausência de funcionários que não tomaram a vacina e tiveram que ficar em quarentena por testarem positivo para a Covid-19 ou que tiveram contato com alguém infectado.