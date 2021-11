No Fluminense, Deco e Fred conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012, além do Campeonato Carioca de 2012 - Bruno Haddad/Fluminense

No Fluminense, Deco e Fred conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012, além do Campeonato Carioca de 2012Bruno Haddad/Fluminense

Publicado 24/11/2021 14:36

Rio - O ex-jogador Deco, ídolo do Fluminense, teve o seu escritório envolvido em uma ação da Justiça de Portugal. Representantes da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Ministério Público de Portugal realizaram nesta quarta-feira pelo menos 20 buscas em clubes de futebol, escritórios e domicílios como parte de investigação sobre suspeitas de irregularidades em transferências de jogadores.

De acordo com informações do jornal "Correio da Manhã" e da emissora "CMTV", além do brasileiro naturalizado português, as diligências foram realizadas nas sedes do Braga e do Vitória de Guimarães e no escritório no Porto da Gestifute, empresa de Jorge Mendes, um dos maiores agentes do mercado do futebol, que tem como clientes Cristiano Ronaldo, o técnico José Mourinho, e o goleiro Ederson, da seleção brasileira.

As suspeita de ações ilegais chegam ao valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 94,4 milhões). A informação de que o escritório de Deco também estava envolvido nas buscas foi da "CNN Portugal".

Nascido no Brasil, Deco brilhou no futebol europeu com as camisa do Porto e do Barcelona. Ele ainda atuou no Chelsea, antes de chegar ao Fluminense. No Tricolor, atuou de 2010 a 2013 e se tornou ídolo, conquistando dois títulos do Campeonato Brasileiro.