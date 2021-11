Gabriel, zagueiro do Fluminense - Reprodução

Gabriel, zagueiro do FluminenseReprodução

Publicado 24/11/2021 15:23

Rio - O zagueiro Gabriel, do Fluminense-PI, protagonizou um momento inusitado durante sua entrevista coletiva nesta quarta-feira. O defensor fez um apelo para que sua namorada seja liberada da aula para assistir ao jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, no estádio Lindolfo Monteiro.

"Fala, professora! Aqui é Gabriel, zagueiro do Fluminense-PI. Eu queria pedir para a senhora liberar minha namorada, Kayanny, para ela assistir ao jogo. Por favor, estamos juntos", pediu o atleta.

Gabriel marcou um gol na última partida do Fluminense, contra a Liga Médici, e dedicou a amada.

"Ela veio, e falei que iria fazer gol para ela. Graças a Deus, Ele me abençoou com um gol. Eu via isso em jogo, o cara fazendo gol e dizendo te amo. Pensei em fazer o gol, fazer o gol por que ela iria e acabou acontecendo. Tenho certeza que ela ficou feliz", declarou.