Rio - O lateral-esquerdo Rafael Carioca, de 29 anos, foi anunciado pela Inter de Limeira, para disputar o Campeonato Paulista e Série D, em 2022. O jogador teve passagem pelo Botafogo no início da temporada, com o até então técnico Marcelo Chamusca.

Por outro lado, o atleta somou apenas oito partidas e rescindiu o contrato com o Glorioso sem deixar saudades para os torcedores alvinegros, que logo viram Jonathan Silva e Carlinhos chegarem para reforçar a equipe na temporada.

"Dentro da estratégia que o clube hoje trabalha, que é de se antecipar ao mercado, conseguimos contratá-lo. É um atleta que tem muita experiência. Passou por diversos cenários do futebol brasileiro. Conheço bem suas características, tem qualidade técnica. Com um bom trabalho na pré-temporada, ele terá ótima performance no Paulistão", disse o CEO da Inter, Thiago Gasparino.