Bruno HenriqueIvan Storti/Santos F.C.

Publicado 24/11/2021 17:16

São Paulo - O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira (24) que fechou um acordo com o Wolfsburg, da Alemanha, que cobrava a parcela final da compra do atacante Bruno Henrique feita em janeiro de 2017. O Peixe se comprometeu a pagar a dívida de 350 mil euros em 2020, mas não cumpriu o acordo e poderia sofrer um novo transferban - proibição da Fifa para contratações de atletas - a partir do dia 2 de dezembro.

A atual diretoria santista, liderada por Andres Rueda negociou com o clube alemão, sugerindo uma nova quitação do valor em sete parcelas, seis de 50 mil euros, a primeira já paga neste mês e a última, de 60 mil euros, incluindo juros e multa.

"Essa foi mais uma situação que herdamos e estamos solucionando, para colocar o clube em dia", afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

Bruno Henrique chegou ao Santos no começo de 2017, vindo do Wolfsburg, da Alemanha. Sua primeira temporada na Vila Belmiro foi excelente, mas a segunda nem tanto. Em 2018, ele sofreu uma grave lesão no olho logo no primeiro jogo do ano, ficou muito tempo afastado do time santista e nunca reencontrou o bom futebol de 2017.



O atacante deixou o Peixe em venda para o Flamengo em 2019 por 23 milhões de reais depois de ter disputado 87 partidas com a camisa alvinegra, tendo anotado 20 gols.