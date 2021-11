Karoline Lima - Reprodução

Publicado 26/11/2021 12:20

Rio - A modelo Karoline Lima utilizou as suas redes sociais para desabafar. Ela disparou contra o apresentador da Band, Milton Neves, após o jornalista ter comentado em uma foto em que ela aparece ao lado do namorado, o zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid, Éder Militão. Na opinião de Karoline, Milton Neves fez comentários que incita julgamentos racistas.

Tudo começou quando Milton postou no seu Instagram uma foto em que Karoline aparece sentada no colo de Militão. O apresentador da Band escreveu: "Querido e vitorioso Éder Militao com a bola cheia na Espanha! Parabéns, o amor é mesmo lindo...", divulgou no Instagram.

A atitude irritou Karoline que viu tom de deboche no texto escrito pelo jornalista. "É totalmente assombroso ver um renomado jornalista compartilhando uma publicação tão preconceituosa. E o pior, que faz apologia ao que mais combatemos na internet nos dias atuais: haters", disse.

Além disso, Karoline afirmou que o texto de Milton Neves pode incitar o racismo nas redes sociais. "O julgamento maldoso machuco, dói. E sabe o que é mais doloroso. A publicação incita comentários e julgamentos racistas, preconceituosos, que tentam a todo custo nos desmerecer, nos invalidar", concluiu a modelo.



Muitos seguidores também criticaram a mensagem do apresentador. "Que feio isso, você conhece os dois para tá dando sua opinião? Machismo estrutural é foda. O pior é esses comentários ridículos", escreveu um. "Milton Neves devia pelo menos ter vergonha na cara e tomar conta da própria vida, parece que tá cuidando mais da dos outros, hein! É ridículo julgar um relacionamento onde você não conhece 1%, porque eu tenho certeza que não sabe nada do que se passar entre eles, vai amar! Tá muito mal amado! E Karoline, só vc sabe o que sente pelo Éder, então não deixe ninguém falar o contrário disso", postou outra seguidora.