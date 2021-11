Deyverson comemora o gol do título do Palmeiras na Libertadores - AFP

Publicado 27/11/2021 19:56

Autor do gol do título da Libertadores no 2 a 1, na prorrogação, Deyverson também foi o responsável pela última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, há quatro anos. Herói palmeirense e carrasco rubro-negro, o atacante já declarou ser torcedor do Vasco na infância e que tem o sonho de defender o clube.

Em entrevista ao canal 'Desimpedidos', em dezembro de 2020, Deyverson disse: "Eu sou Vasco, tenho o sonho de um dia vestir a camisa do Vascão. As pessoas mandam muitas mensagens, muitos vascaínos pedindo para eu ir. Mas eu tenho o sonho, sim, de poder vestir a camisa do meu clube de coração".



Deyverson retornou ao Palmeiras no meio deste ano, após passagem pelo futebol espanhol, e ajudou o time a quebrar um jejum que durava quatro anos, justamente no confronto mais importante contra o Flamengo. Curiosamente, foi ele quem marcou os dois gols na última vitória palmeirense sobre o rubro-negro, por 2 a 0, no distante 12 de novembro de 2017.