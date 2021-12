Sergio Ramos - Divulgação/PSG

Publicado 01/12/2021 18:57 | Atualizado 01/12/2021 18:57

Sergio Ramos fez sua estreia pelo PSG no domingo (28) e já está fora do próximo compromisso do time francês, nesta quarta-feira, diante do Nice, pelo Campeonato Francês.

O zagueiro regressou aos gramados na vitória contra o Saint-Étienne, partida marcada pela grave lesão de Neymar, após seis meses sem competir. Nesta terça, o técnico Mauricio Pochettino decidiu que seria melhor que Ramos ficasse de fora do próximo jogo.

Em princípio, não há preocupação com o defensor espanhol e nenhum risco de uma recaída do desconforto em sua panturrilha, que o tirou de ação por mais de seis meses. A expectativa é de que ele esteja pronto para o jogo de sábado, contra o Lens.