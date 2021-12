Lionel Messi - AFP

02/12/2021

Nem tudo são flores... Jogador eleito melhor do mundo em 2021, pela tradicional revista 'France Football', o argentino Lionel Messi acabou caindo em um golpe após comprar um imóvel em Sitges, município espanhol próximo à Barcelona. O astro do Paris Saint-Germain havia adquirido o hotel de luxo sem saber que o espaço é irregular e a construção será demolida.

O imóvel foi comprado no período em que o jogador ainda atuava pelo Barcelona. As informações são do jornal "El Confidencial", que destaca o alto padrão do espaço. O diário aponta que Messi teria sofrido um golpe porque o ex-dono do "Hotel MiM Sitges", que custou 30 milhões de euros, cerca de R$ 192 milhões na cotação atual, já sabia que o local poderia ser demolido.



As autoridades locais apontam que o empreendimento adquirido pelo atleta do PSG está fora das legislações e das normas urbanísticas de Barcelona. O empresário Francisco Sánchez Rodríguez, dono anterior do hotel, já sabia dessas irregularidades e da ordem de demolição. Ainda não há data para a derrubada do prédio.



Messi não se declarou sobre o caso. Por outro lado, ao jornal, Rodríguez livrou seu lado e disse que não existe ainda ordem de demolição - apenas confirmou que a prefeitura de Sitges declarou sentença, que está definida e não terá mais volta independentemente de quem peça.



O prédio foi construído em 2013, e ostenta 77 suítes e quartos, 300 m² de salões com luz natural e um "spa", além de uma piscina e ginásio. O hotel fica bem perto de uma região de praia.