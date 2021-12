Fernanda Garay recebeu o troféu de 'Atleta da Torcida' - Ag.news

Publicado 08/12/2021 14:41

Rio - A campeã olímpica Fernanda Garay não escondeu a euforia por ter recebido a honraria de Atleta da Torcida no Prêmio Brasil Olímpico 2021. Em entrevista ao LANCE! logo após o evento realizado em Aracaju, a ponteira da Seleção Brasileira na medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Tóquio detalhou como foi o período de empolgação até que ela garantisse a estatueta.

"Fiquei muito feliz, primeiro, de saber que eu estava concorrendo ao prêmio Atleta da Torcida. Depois, ao ver o engajamento das galeras, foi muito gratificante. Foram longos dias até a noite de hoje, sempre com expectativa a mil. A briga foi boa e o legal é que as pessoas também cobravam para que eu participasse. Até votei em mim mesma, assumo (risos)", disse a jogadora, que emendou:

"Mas foi muito legal, independentemente de quem venceu, estou muito feliz."

A atleta de vôlei, que anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira após a Olimpíada de Tóquio, obteve 41,52% dos votos, enquanto o surfista Ítalo Ferreira, ouro no Japão, teve 39%. Rayssa Leal, do skate street, foi terceira colocada. A judoca Mayra Aguiar ficou na quarta colocação.



Fê Garay contou como está sua rotina. A jogadora não assinou com nenhuma equipe nesta temporada e atualmente reside em Curitiba. Seu último time foi o Dentil/Praia Clube, vice-campeão da Superliga 2020/2021.

"Nesse período de descanso, tenho curtido meus momentos em família. Estou com minha agenda mais disponível, tenho feito mais coisas fora das quadras, como estar aqui hoje. Caso estivesse jogando, certamente não estaria aqui. Isso é muito legal para ter experiências novas", declarou.

A jogadora de vôlei despistou sobre seus planos de voltar a defender um clube.

"Ainda é muito cedo para pensar. Não estou fazendo matemática. Ao longo da minha vida profissional, pensei muito nesse momento, me preparei bastante para me permitir neste momento não fazer muita conta, muito cálculo e viver um dia de cada vez", disse.