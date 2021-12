Pelé - Divulgação

Publicado 09/12/2021 11:10

Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, região que faz parte do intestino. Nesta quarta-feira, o Rei do Futebol apareceu sorridente em uma foto ao lado compartilhada pela filha no Instagram. Segundo a publicação, o ex-jogador de 81 anos deve receber alta em até domingo.

"Agradeço todo carinho que recebemos de todos vocês. Essa foto foi tirada 10 minutos atrás no Albert Einstein, onde meu pai terminou um procedimento que estava já agendado há meses", escreveu Kelly Nascimento. "Em dois ou três dias ele volta para casa para curtir o natal. Isso não foi surpresa. Já estava agendado e faz parte do tratamento", ressaltou.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira, Pelé está bem e seu quadro de saúde é estável. A ideia da família é que o Rei passe um tempo no Guarujá, no litoral paulista, onde reside, sem a necessidade de passar por novos exames médicos.

No dia 30 de setembro, Pelé teve alta da mesma unidade após passar um mês internado por causa de uma cirurgia para retirar um tumor no cólon direito. O procedimento foi realizado no início daquele mês e o ex-jogador usou as redes durante o período para agradecer o apoio e às mensagens de carinho dos fãs.

Cerca de duas semanas após deixar o hospital, Pelé foi às redes de uma de suas filhas para afirmar que estava bem de saúde. "Graças a Deus estou bem, estou melhor. Estou disposto talvez até para jogar domingo que vem, mas graças a Deus, agora falando mais sério: obrigado por tudo, obrigado por todos aqueles que mandam abraço, força."