Nathália Félix é esposa de Douglas CostaReprodução

Publicado 09/12/2021 10:00

Rio - A polêmica envolvendo a decisão do Grêmio de não liberar Douglas Costa para o casamento ganhou mais capítulos. A mulher do jogador, Nathália Félix, utilizou o seu perfil oficial no Instagram para comentar o assunto. Ela defendeu o atacante e afirmou que a festa já estava marcada há seis meses e não contava com alteração no calendário.

"Esse casamento já estava marcado há seis meses com essa data. Não imaginávamos toda essa mudança [no calendário do Brasileirão] e nem que o Grêmio estaria nessa situação [luta contra o rebaixamento]. Ninguém marca casamento do dia para noite", escreveu.

Além disso, Nathália também saiu em defesa do jogador e afirmou que Douglas Costa, de 31 anos, voltou ao futebol brasileiro por conta do amor que sente pelo Grêmio. "Meu marido é sim apaixonado pelo time dele do coração e ele voltou para o Brasil por AMOR ao clube", disse.

Douglas Costa teria solicitado ao Grêmio, na última segunda-feira, a participação em uma festa no Copacabana Palace, luxuoso hotel da cidade do Rio de Janeiro, que representaria a comemoração de seu casamento com a modelo Nathalia Feix. A festa em questão estava marcada para a última terça visando celebrar a união que ocorreu em junho deste ano, na República Dominicana.

Na época, as restrições sanitárias impostas pela pandemia fizeram com que a comemoração fosse adiada. No entanto, o clube avaliou que não deveria liberar o jogador com somente dois dias de distância para o jogo contra o Atlético-MG, às 21h30, na Arena, e negou o pedido do jogador.