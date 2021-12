Vasco inicia a reestruturação do seu futebol, de olho em 2022 - Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 09/12/2021 00:00

Depois de anunciar Carlos Brazil como novo gerente geral do clube, a diretoria do Vasco segue trabalhando para contratar novos dirigentes para o departamento de futebol. A ideia da direção vascaína é a de que Brazil trabalhe em conjunto com outros profissionais. Alguns já estão no clube e outros serão anunciados após as negociações concluídas. Por mais que o início dessa reestruturação tenha demorado para começar, parece que agora engrenou e novidades são esperadas até a próxima semana.





O ÚLTIMO ATO

Esta quinta-feira marca o fim do Campeonato Brasileiro de 2021. Se na parte de cima da tabela a disputa por uma vaga no G-6 é acirrada, na parte de baixo a situação é parecida. São três clubes — Grêmio, Juventude e Bahia - brigando por apenas uma vaga na próxima edição da Série A. No topo da tabela, com o Atlético-MG campeão, resta apenas uma vaga entre os seis primeiros. Cinco times disputam essa vaga, com vantagem para o RB Bragantino, na sexta colocação. A quinta-feira será de emoção no Brasileirão!

NENHUMA CHANCE

Nos últimos dias, diversos veículos informaram sobre o interesse do Palmeiras no atacante Pedro, do Flamengo. Pessoas do clube carioca afirmam que "a chance é zero" de o atleta embarcar para São Paulo. A primeira justificativa é a de que Pedro é importante para o grupo e só não teve mais chances na temporada por conta das lesões. Além disso, a diretoria sabe que reforçar um rival é um verdadeiro tiro no pé.

ENDERSON MOREIRA FICA!

Após apresentar um projeto de um museu sobre a história do Botafogo, o presidente Durcesio Mello afirmou que Enderson Moreira permanecerá para a próxima temporada. A decisão é acertada por tudo o que o comandante representou na remontada do time na Série B. Agora, a missão da diretoria é encontrar recursos financeiros para contratar jogadores. Ciente da necessidade de reforços, a cúpula alvinegra se reúne com Enderson para mapear o mercado.