Em busca da hegemonia | | O Dia

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / flamengo

Rodolfo Landim foi reeleito presidente do FlamengoMarcelo Cortes / flamengo

Publicado 07/12/2021 00:00

A decisão dos sócios votantes pela reeleição de Rodolfo Landim e seus pares para os próximos três anos no Flamengo foi a melhor possível. Apesar do insucesso na temporada de 2021, o trabalho da atual gestão rubro-negra é, se não o maior, um dos maiores na história do clube. Sem tantos problemas financeiros como nas últimas temporadas, em virtude da pandemia, a expectativa é que o Flamengo possa investir mais e trazer novos jogadores com nível de Europa. Se conquistar o que planeja, Landim será o maior presidente da história do Flamengo.





FINAL DE CAMPEONATO

Fred retorna após cumprir suspensão - Lucas Mercon/Fluminense

Fred retorna após cumprir suspensãoLucas Mercon/Fluminense

O Fluminense tem a grande decisão da temporada na quinta-feira, quando recebe a Chapecoense, no Maracanã. Se vencer, o Tricolor pode ultrapassar o RB Bragantino, mas precisaria torcer por um tropeço da equipe paulista, que atua em casa contra o Inter. Apesar de ter desfalques importantes, como o capitão Fred (foto), apoio das arquibancadas não faltará. A expectativa é de 50 mil torcedores no Maracanã.

PRIMEIROS PASSOS NO VASCO

Demorou, mas a diretoria do Vasco finalmente iniciou o processo de reestruturação do departamento de futebol. A chegada de Zé Ricardo para comandar o time e a do dirigente Carlos Brazil é só o início de uma série de mudanças que acontecerão nos próximos dias. Além de novos contratados, novas saídas no elenco vascaíno serão aceleradas por conta da chegada de Zé Ricardo, que já avalia o elenco para a próxima temporada.

SEM TEMPO A PERDER

Depois de muitas críticas, finalmente o Maracanã vai utilizar, a partir de 2022, um gramado híbrido — junção da grama normal com a grama sintética. O custo ficará em torno de R$4 milhões e a tendência é que o Maracanã fique fechado por até 90 dias. Como deve voltar apenas para as semifinais do Campeonato Carioca, tanto Flamengo quanto Fluminense terão que mandar seus jogos em outro local durante este período. Pelo menos, ao retornarem, encontrarão um gramado em boas condições para os seus jogos.