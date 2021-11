ALTERNATIVAS CRIATIVAS

A diretoria do Botafogo está focada em formar um time forte para a Série A de 2022 e também avalia novas formas de lucro para a próxima temporada. Há uma negociação com uma empresa privada — a mesma que comanda o Allianz Park, estádio do Palmeiras — para assumir a administração do Nilton Santos. Caso se concretize, o Botafogo terá participação nos lucros de todas as operações. Grande fase do Fogão!

O VERDADEIRO LEGADO

Depois de receber variados esportes, o Centro Olímpico de Tênis, no Parque Olímpico da Barra, voltará a receber uma competição profissional da modalidade. Esses torneios são voltados aos tenistas que buscam pontos para crescer no ranking mundial e, assim, disputarem os principais eventos da modalidade. Esta é uma atitude do secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães, que resgata o legado olímpico no Rio de Janeiro, muitas vezes esquecido.

DATA MARCADA

Embora aconteça, provavelmente, apenas em fevereiro do ano que vem, a Fifa anunciou que o sorteio do Mundial de Clubes será no dia 29 de novembro — dois dias depois da final da Libertadores. Resta apenas saber qual será o representante da América do Sul no torneio. Com uma ideia de reformular a competição, esta edição deve ser a última no formato atual. A ideia da entidade máxima do futebol é de, a partir da edição de 2022, organizar um campeonato com 24 participantes, e não apenas sete clubes.