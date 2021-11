Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

30/11/2021

A demissão do técnico Renato Gaúcho, após a derrocada do Flamengo em Montevidéu, era esperada. Um time de R$ 200 milhões não pode apresentar um futebol tão frágil como o time comandado por Renato. A partir de agora, a diretoria do Flamengo foca na busca por um novo comandante e os estrangeiros lideram as pesquisas. Jorge Jesus, Marcelo Gallardo e Carlos Carvalhal são os primeiros em uma lista que não pode ser extensa. E novas quedas podem acontecer no Fla.







Festa merecida

Torcida do Botafogo comemora título da Série B e retorno á Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O espetáculo que fez a torcida do Botafogo merece destaque. Se o peso do título da série B não condiz com a história do clube, para o atual momento significa muito. Além do título, o time atual do Botafogo resgatou o torcedor para as arquibancadas. Com quase 40 mil no Niltao para despedida do time, o botafoguense tem motivos pra acreditar em dias melhores.







Na conta do VAR

A arbitragem brasileira demonstra seu despreparo a cada rodada do Brasileirão. O Fluminense foi altamente prejudicado - assim como muitos outros clubes - na última rodada. A atitude do presidente Mário Bittencourt de ir até a CBF cobrar explicações foi perfeita. Do jeito que precisa ser feito.





Mudanças Já !

A forma com que o Vasco terminou sua temporada foi melancólica. Um time com a grandeza do Cruzmaltino não pode ter a atitude que teve na reta final da Série B. O presidente Jorge Salgado precisa agir e encontrar soluções para o Vasco voltar a ser o verdadeiro Vasco.