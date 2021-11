Publicado 27/11/2021 00:00

O dia mais esperado do ano chegou para os rubro-negros. A segunda final de Libertadores em apenas três anos pode fazer com que o Flamengo se torne hegemônico no futebol brasileiro. A cidade de Montevidéu está pequena para os torcedores – não a toa acabou a cerveja de muitos bares na última quinta-feira.

O atual elenco do Flamengo já demonstrou que sabe jogar decisões e conta com o apoio da torcida, que promete fazer uma bela festa nas arquibancadas. É hoje!

MISSÕES LONGE DO RIO

Restando três jogos para o fim do Brasileirão, o Fluminense vai atuar, nas próximas duas rodadas, fora de casa. Apesar disso, as contas não são tão meticulosas. O confronto contra o líder Atlético-MG é considerado chave nas Laranjeiras. Caso some pontos, dará um passo importante para se garantir na próxima Libertadores — principalmente pelo fato de o adversário seguinte ser o Bahia. Por fim, encerra contra a Chapecoense, no Maracanã, para selar a permanência no G-6.

JOGO FESTIVO PARA O ALVINEGRO

Depois de uma temporada desgastante, o Botafogo encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro ao lado do seu torcedor. Já com o acesso à Primeira Divisão e o título assegurados, o jogo de amanhã, no Estádio Nilton Santos, servirá como um até logo. Com mais de 35 mil ingressos vendidos, a torcida do Botafogo promete uma festa muito bonita no Niltão para encerrar a temporada alvinegra com chave de ouro.

REPESCAGEM INGRATA

O sorteio da repescagem europeia foi do jeito que nenhum amante do futebol queria: Itália e Portugal de Cristiano Ronaldo (foto) estão na mesma chave e só uma seleção poderá ir à Copa. Os italianos enfrentam a Macedônia do Norte; e Portugal joga contra a Turquia — os vencedores duelam para definir quem se classifica. Uma das duas últimas campeãs da Eurocopa poderá não chegar à Copa. Ou mesmo as duas.