Rubro-negro finalizou a temporada apenas com o título do Cariocão Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/12/2021 08:00 | Atualizado 13/12/2021 12:13

Rio - Fim de temporada no futebol brasileiro e os clubes cariocas se dividem em sentimentos após um conturbado 2021 com o calendário apertado. A dupla "Vovô", Botafogo e Fluminense, comemora, respectivamente, o acesso à Série A e a classificação para a próxima Libertadores da América. Flamengo e Vasco lamentam um ano indesejado sem um título de expressão do Rubro-negro e a permanência do Cruzmaltino na Série B.

Em mais uma de suas previsões, Mística Rodrigues, que antecipou a derrota do Flamengo para o Palmeiras na Libertadores com problemas individuais (Andreas Pereira falha no gol de Deyverson), enxerga um 2022 com o Rubro-negro tendo que superar um ambiente desequilibrado para voltar a brilhar.

"Vejo uma negociação em relação a chegada de um novo técnico. O Flamengo precisa ajustar muita coisa. Vejo também uma negociação de um dos jogadores importantes. Para conseguir um grande título em 2022, vai precisar de uma grande parceria, uma grande mudança no time, pois eles não estão equilibrados e não estão com uma boa pegada para que isso aconteça", disse a vidente.

O fim de 2021 é de muita comemoração em General Severiano e nas Laranjeiras. Do lado do Botafogo, a conquista do título da Série B coroando uma excelente campanha de retorno à elite. Os tricolores, por sua vez, celebram novamente a conquista por uma vaga na Libertadores da América. A mística vê um 2022 tranquilo para a dupla "Vovô".

"Vejo um grande desempenho para eles. Não vejo um risco de queda, eles continuam na Série A", afirmou.

O Vasco da Gama, por sua vez, amarga a permanência na Série B com uma campanha turbulenta ao longo de todo 2021. Com reformulação no departamento de futebol e um elenco que só vem perdendo peças, o Cruzmaltino precisará, segundo Mística Rodrigues, de muito ajuste para alcançar seu objetivo.

"Também vejo uma mudança muito grande para eles, principalmente por conta do técnico e do time. Mas, mesmo diante desta mudança de técnico, é preciso muito ajuste, muito equilíbrio entre a equipe e o novo treinador, para que eles melhorem e possam subir novamente", finalizou.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco entram de férias e só voltam a atuar a partir do dia 26 de janeiro, pelo Campeonato Carioca. O Alvinegro estreia contra o Boavista, fora de casa, a dupla Fla-Flu dá o pontapé inicial contra Portuguesa e Bangu, respectivamente, também com mando de campo, enquanto o Cruzmaltino encara o Volta Redonda longe de seus domínios.