Vinicius Jr é um dos destaques do Real MadridFoto: GIUSEPPE CACACE/AFP

Publicado 13/12/2021 11:38

Clube que mais reclamou da realização de um novo sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi quem se deu pior. Se antes enfrentaria o Benfica, agora terá pela frente o PSG, num confronto entre Vinicius Jr e Neymar.



Com isso, o possível reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo terá de esperar mais um pouco para acontecer, já que no primeiro sorteio o PSG enfrentaria o Manchester United. Os ingleses agora terão pela frente o Atlético de Madrid.



Toda a confusão aconteceu devido a um erro técnico de um software utilizado, o que provocou a anulação do primeiro sorteio, realizado pela Uefa em sua sede, na cidade de Nyon, na Suíça.



Logo após o sorteio, a imprensa europeia apontou erros cometidos no sorteio, como o fato de o Manchester United ser retirado de um possível confronto contra o Villarreal, o que já não poderia acontecer por ambos estarem no mesmo grupo, e não foi colocado como possível adversário do Atlético de Madrid.



Em relação ao primeiro sorteio, apenas um confronto se repetiu, entre Chelsea e Lille. Veja como ficaram as oitavas de final da Liga dos Campeões:

Bayern de Munique x RB Salzburg

Manchester City x Sporting

Ajax x Benfica

Lille x Chelsea

Manchester United x Atlético de Madrid

Juventus x Villarreal

Liverpool x Inter de Milão

Real Madrid x PSG