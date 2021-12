Vitória Bellato - Reprodução

Vitória BellatoReprodução

Publicado 13/12/2021 23:49

Rio - A influenciadora Vitória Bellato, ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil e ex-affair de Arrascaeta, foi flagrada curtindo a noite de domingo (12) com o jogador de futebol Gabigol, atacante do Flamengo.