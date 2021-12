Goleiro Jean - Divulgação

Publicado 13/12/2021 19:53

Na noite do último domingo (12), o Olimpia se sagrou campeão da Supercopa do Paraguai após bater o Cerro Porteño por 3 a 1. Entretanto, um brasileiro se destacou mesmo sem jogar a partida. Ex-São Paulo, o goleiro Jean acabou sendo expulso por um gesto que se tornou comum no Brasil.

Antes do duelo se iniciar, o brasileiro do Cerro, que estava aquecendo, se direcionou à torcida adversária e fez o sinal de 'vapo' que foi revolucionado por Gerson, ex-jogador do Flamengo, e utilizado por outros atletas, como o atacante Bruno Henrique.

Após a ação, o VAR analisou, chamou o árbitro e resolveu expulsar o goleiro brasileiro. Vale ressaltar que nenhum jogador do Brasil foi punido por comemorar de tal maneira, o que confirma que o cartão vermelho partiu de uma interpretação do VAR sobre o gesto.

Aos 26 anos, Jean está próximo de ser vendido para o Cerro Porteño. Na atual temporada, o jogador disputou 25 partidas.

Veja o lance

La insólita e irresponsable expulsión de Jean Fernandes antes del inicio del partido entre #Olimpia y #Cerro por la Supercopa Paraguay. #VersusRadio | @Universo970py. pic.twitter.com/W0fCQMsHbw — Juan Coronel (@juanracoronel) December 12, 2021