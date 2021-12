Luís Fabiano é o novo coordenador de futebol da Ponte Preta - Foto: Thiago Toledo/Pontepress

Publicado 13/12/2021 18:37

Rio - O ex-jogador Luís Fabiano foi anunciado como novo coordenador de futebol da Ponte Preta para a próxima temporada no Brasileiro da Série B, nesta segunda-feira. O ex-atacante do Vasco estreia como dirigente no clube que o revelou profissionalmente.

"É com imensa alegria que estou retornando pra minha casa, pro clube que me revelou. Sou de família pontepretana, devo muito à Ponte e dedico esse retorno a todos os amigos pontepretanos e, em especial, ao meu avô Ditão, que era pontepretano doente e me levava para ver jogos no Majestoso desde pequeno. Nem tenho como expressar como estou feliz por estar de volta à Ponte", disse, Luís Fabiano.

Na última sexta-feira, o jogador anunciou oficialmente a aposentadoria, mesmo sem jogar após quatro anos. Luís Fabiano lamentou não ter conseguido manter o desempenho em campo, mas projetou o futuro como dirigente.

"Chegou a hora! Nos últimos quatro anos, eu lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que eu mais gosto. Foram muitas horas de tratamento, treinamento, fortalecimento, cirurgias, que foram duas, mas essa batalha eu não venci", diz o ex-jogador Luís Fabiano.

"É uma nova função, mas acho que a experiência que obtive em 22 anos de carreira , trabalhando com vários profissionais, vai me ajudar bastante. Vou aprender bastante, mas também tenho muita coisa para passar a todos e espero poder ajudar da melhor maneira possível. Vou me doar ao máximo para fazer a Ponte voltar pra onde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. Com ajuda de todos e apoio da torcida a gente tem tudo pra fazer de 2022 um grande ano, e com certeza ele será", concluiu.