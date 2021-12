Djonga, cantor e torcedor do Galo - Reprodução

Djonga, cantor e torcedor do GaloReprodução

Publicado 13/12/2021 18:06

Belo Horizonte - O cantor Djonga, torcedor do Atlético-MG, é visto em um vídeo dando um soco no rosto de um segurança do Mineirão, na noite deste domingo durante a final da Copa do Brasil. Segundo o jornal 'O Tempo', os funcionários prestaram queixa contra o músico, que fez uma postagem no Twitter tentando explicar a situação.

"Sobre racismo, discriminação, pessoas invasivas, não se prova e não se explica, alguns vão acreditar, outros não. A maioria das vezes passa batido, dessa vez reagi (com) um soco, perdi a cabeça mesmo... o vídeo é um trecho do que rolou, o resto tá guardado na memória... Fiz, está feito!", disse o músico.

Segundo os seguranças, algumas pessoas tentavam atravessar umas grades, o que gerou um tumulto. Djonga teria xingado os funcionários e teria feito ameaças 'físicas, psicológicas e morais'. Os funcionários afirmaram que o artista os chutavam, desferia socos, e dizia que 'lá fora as coisas ficariam piores'.

Sobre Racismo, Discriminação, Pessoas Invasivas, não se prova e não se explica, alguns vão acreditar outros não, a maioria das vezes passa batido, dessa vez reagi um soco perdi a cabeça mesmo. . .o vídeo é um trecho do que rolou, o resto tá guardado na memória. . .fiz tá feito ! — Humano. (@djongadorge) December 13, 2021

A assessoria de Djonga soltou nota oficial dizendo que o artista reagiu a insultos e agressões. O vídeo citado pelo cantor foi compartilhado por internautas nas redes sociais.

"Djonga compareceu ao Mineirão para acompanhar o jogo do Atlético Mineiro, algo que é recorrente em sua rotina de torcedor. O vídeo que tivemos acesso é apenas um fragmento do ocorrido de ontem, sendo que o mesmo é parcial e não mostra os momentos que antecederam a reação de Djonga, que revidou ao ataque físico e verbal do segurança do estádio. O caso já está sendo cuidado pela equipe responsável", disse a equipe do cantor.