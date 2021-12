Luto - Reprodução

Publicado 13/12/2021 17:16

Geovani Biancho (à esquerda) foi socorrido, mas não resistiu Reprodução

Um jogador de 42 anos morreu neste sábado após ser agredido por um adversário de 21 anos com uma voadora no peito durante um jogo de futebol amistoso realizado na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O velório de Geovani Biancho foi realizado neste domingo. Ele deixa esposa e um filho de três anos.