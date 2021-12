Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022 - Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Publicado 13/12/2021 17:48

Rio - O comentarista René Simões, do "Os Donos da Bola", da Band, apoiou o possível retorno do atacante Elkeson, de 32 anos, ao Botafogo para a próxima temporada. O ex-treinador do Alvinegro destacou que seria uma "excelente contratação". O atleta defendeu o clube carioca em 2011 e 2012, e rescindiu com o Guanghzou Evergrande, da China, nesta segunda-feira.

"Belo nome, esteve aqui. Dentro da estrutura do futebol brasileiro, é excelente contratação. Esses jogadores conseguem vir da China, jogar e fazer diferença. É uma bela contratação do Botafogo, pensar diferente", disse René Simões no Os Donos da Bola.



"Como vai compor o resto, quantos da mesma idade, time é novo, tirando o Carli. Se você tem quem carregue com qualidade o piano para esses jogadores colocarem o talento deles, é uma boa contratação. O nível técnico dele é muito bom, jogador forte, consegue jogar no futebol brasileiro", concluiu.