Publicado 13/12/2021 15:36 | Atualizado 13/12/2021 15:38

Rio - Campeão da Série B e se planejando para sua temporada de retorno À elite do futebol brasileiro, o Botafogo começou a planejar as suas próximas temporadas com novos tempos no clube. Vendo a possibilidade de injeção de verba através de investidores com a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o clube de General Severiano pode ter grandes novidades em breve.

É o que indica o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro que, mesmo afastado da gestão do Botafogo, segue sendo muito influente por conta de sua proximidade com o mandatário Durcésio Mello. Em entrevista à Super Rádio Tupi, o cartola revelou prioridades e até "presentes" até o Natal.

"O presidente Durcesio (Mello), que é uma pessoa fora de série, vai dar boas notícias ainda antes do Natal como presentes para a torcida botafoguense antes do fim do ano. Os três estão pertinho. Ele vai falar", disse Montenegro, completando em seguida:

"Hoje as nossas prioridades são Centro de Treinamento, prorrogar concessão do Nilton Santos por mais anos procurando investidores e a nossa sonhada SAF, em que entrariam investidores pesados para ajudar o nosso clube no futuro."

No fim de semana, foi divulgada a informação sobre a aproximação de fundos de investimentos interessados no projeto de clube-empresa do Botafogo. Carlos Augusto Montenegro falou sobre o tema, mas pregou cautela.

"Estamos no caminho certo, o problema é o timing. O clube está fazendo tudo certo, mas não tem dinheiro. Entrando investidor, passa a ter dinheiro. Os projetos do CT e a expansão do estádio vão dar muito frutos, mas não são a curto prazo. A curto prazo é o investidor. Tem que continuar com os pés no chão e rezando."