Kanu - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2021 20:30

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo pode estar de saída do clube. De acordo com o portal "Goal", o zagueiro Kanu rejeitou uma oferta de renovação e tem interesse fechar com o Corinthians, clube que deseja a contratação do defensor.

O vínculo do atleta, de 24 anos, com o Glorioso vai até o fim de 2022. Segundo o site, Kanu deseja ser negociado com o Timão, porém, caso o clube carioca não aceite liberá-lo para mudar de ares no começo do ano que vem, o defensor pode assinar um pré-contrato com o Corinthians.

Kanu por pouco não deixou o Botafogo no começo da atual temporada. O zagueiro recebeu ofertas do Cruz Azul, do México, e do São Paulo. Porém, o Glorioso acabou recusando as propostas pelo atleta.

A informação que o Corinthians tem interesse em Kanu foi dada pelo jornalista Jorge Nicola. O Glorioso deseja receber pelo menos R$ 5 milhões pelo defensor, mas o Timão tenta negociar um valor mais baixo.