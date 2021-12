Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/12/2021 10:30

Rio - Com os planos de se tornar S/A (ou SAF, Sociedade Anônima do Futebol), o Botafogo já avançou bastante no processo de venda do clube para grandes grupos estrangeiros. Segundo informações do blog Lauro Jardim, do "O Globo", o Cruzeiro, que também se tornou SAF recentemente, já está com a venda encaminhada.

Parceira dos clubes na operação, a XP Investimentos, vai anunciar os novos donos do futebol em até um mês. Apesar dos nomes ainda não terem sido revelados, os grandes favoritos a investirem são grupos de investimentos vindo dos países árabes, que já controlam times europeus.