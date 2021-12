Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/12/2021 17:30

Rio - Campeão da Série B, o Botafogo tenta renovar com alguns jogadores que foram importantes no acesso. Um deles é o meia Luís Oyama. O jogador pertence ao Mirassol e a negociação não tem sido das mais simples, apesar disso, o vice-presidente, Vinicius Assunção, detalhou a estratégia do clube para tentar manter o atleta.

"Estamos buscando saídas que possam encaixar no nosso orçamento. Não temos recurso em caixa, essa é uma realidade. Estamos buscando soluções, mostrando para o Mirassol que é investimento deixar ele com a gente um pouco mais para jogar um Brasileiro Série A, discutir porcentagens", afirmou em entrevista ao "Esporte News Mundo".

Revelado pelo Mirassol, Oyama, de 24 anos, chegou ao Botafogo para a disputa da Série B. O jogador se tornou titular e um dos destaques do clube carioca na conquista da competição. Ele atuou em 31 jogos, fez dois gols e deu duas assistências.