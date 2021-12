Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada - Bruno Oliveira / Fortaleza

Marcelo Benevenuto está emprestado ao Fortaleza desde o início da temporada Bruno Oliveira / Fortaleza

Publicado 13/12/2021 14:48

Rio - Emprestado pelo Botafogo até o fim desta temporada, o zagueiro Marcelo Benevenuto está cada vez mais perto de se tornar oficialmente um jogador do Fortaleza. De acordo com o jornalista Lucas Mota, do "O Povo", a diretoria do Leão acertou as bases dos valores de compra para realizar a manutenção contratual do defensor revelado pelo Alvinegro.

Desde a metade da temporada, Benevenuto vem batendo na tecla sobre sua vontade de permanecer no Tricolor do Pici para o próximo ano. Em 2020, o zagueiro foi um dos destaques negativos do Botafogo na campanha que rebaixou a equipe para a Série B.

Com o desejo de Marcelo, do Fortaleza e do próprio Botafogo pela negociação, as partes vão conversando para ajustar os últimos detalhes da transação. Além da compra de Benevenuto, o time cearense ainda deve manter o volante Matheus Jussa, emprestado pelo Oeste.

Para o Botafogo, a venda de Marcelo Benevenuto representa o primeiro passo para angariar receitas na temporada de 2022, que, de acordo com as primeiras projeções do clube, deve alcançar a arca de R$ 60 milhões só com negociações.