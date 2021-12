Elkeson - Reprodução

Publicado 13/12/2021 09:34

Rio - Com o retorno à Série A, o Botafogo já começa a planejar reforços para a próxima temporada. O Alvo da vez é um velho conhecido da torcida, o atacante Elkeson, que jogou pelo Glorioso entre 2011 e 2012. O jogador rescindiu recentemente com o Guangzhou Evergrande, da China, e está livre no mercado. As informações iniciais são do site "Lance" e "Canal do TF".

A diretoria do Alvinegro já entrou em contato com os representantes de Elkeson, que veem o retorno ao clube carioca com bons olhos, tendo em vista que o atacante tem familiares na cidade do Rio de Janeiro:

"Acho que sim (retorno ao Botafogo). O filho do Elkeson mora no Rio de Janeiro. Ele tem apartamento no Rio também. Acho que ele ia se interessar muito em morar no Rio e tem muito carinho pelo Botafogo", disse o empresário do jogador, Antônio Terceiro.