Ex-jogador do Botafogo abre o jogo sobre saída e revela gratidão: 'História ainda não terminou' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ex-jogador do Botafogo abre o jogo sobre saída e revela gratidão: 'História ainda não terminou' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/12/2021 19:32

Rio - O atacante Luís Henrique, de 23 anos, era considerado promessa das categorias de base do Botafogo em 2015, mas não rendeu como era esperado no elenco profissional. Por outro lado, ajudou o Alvinegro na conquista do Brasileiro da Série B e espera poder retornar ao clube carioca no futuro. Em entrevista ao "Charla Podcast", do YouTube, o atacante do FC Honka, da Finlândia, afirmou que "a história ainda não terminou".

"Acabou o ano de 2015, campeões, mas por eu não ter aumentado tanto o tempo de contrato, o clube me deu uma segurada, não deixou eu voar tanto. Porque sabia se eu continuasse jogando… Estava no Botafogo, era muito novo, cabeça totalmente diferente, queria jogar. Não era dinheiro, queria jogar, ter oportunidade. Queria ajudar. Cometi muito erro nisso também, como outras partes também tiveram", disse o atacante Luís Henrique.

"Obviamente sim. A gratidão que tenho pelo clube é enorme. A história ainda não terminou, lá no futuro, tendo oportunidade, sendo bom para mim e para o clube, é algo que pode acontecer. Nunca sabemos quando. Estava na Finlândia na última temporada, estou em fim de contrato com clube da Dinamarca, devo mudar na janela de verão. Estou adaptado na Europa, mas sou do Rio, minha família é daqui, sou acostumado com calor, conversaria. Mas agora estou adaptado e com boas situações lá. Sinto que não dei tudo que poderia ter dado ao Botafogo. Acho que poderia agregar, pelo meu estilo de jogo e por toda a história que tenho", concluiu.