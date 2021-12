Elkeson se despediu do Guangzhou Evergrande - Divulgação

Publicado 13/12/2021 15:01

Ao assinar em comum acordo a rescisão de contrato com o Guangzhou Evergrande, da China, Elkeson retornará ao Brasil nos próximos dias para passar as festas de fim de ano e definir seu futuro. O Botafogo tem interesse em repatriá-lo, assim como jogador vê com bons olhos a opção, mas por enquanto, prefere apenas se despedir do clube chinês.

"Foram nove anos incríveis, inesquecíveis. Cheguei na China no final de 2012, num futebol sem tradição mundial, mas apostei que daria certo. Não poderia ter escolhido melhor. Eu cresci como atleta e pessoa, ajudei no desenvolvimento do esporte no país e recebi esse reconhecimento. Saio com o sentimento de dever cumprido e muita gratidão. Agora, vou rever meus familiares, que não vejo há muito tempo, passar as festas com meus filhos, pais, esposa e amigos, e pensar com calma no meu futuro", disse Elkeson em nota enviada pela assessoria de imprensa.



Elkeson jogou pelo Botafogo entre 2011 e 2012, com 92 jogos e 26 gols e depois foi para a China. Entretanto, o Glorioso não está sozinho nessa disputa e não pretende fazer loucuras financeiras. Um dos clubes que sondou o jogador de 32 anos foi o Palmeiras.