Flamengo deve oficializar proposta para o técnico Jorge JesusAFP

Publicado 14/12/2021 00:00

Há mais de 15 dias sem treinador, a diretoria do Flamengo tem esperança de que, nos próximos dias, chegue a um consenso em relação ao novo comandante. Depois de muito debate internamente, três nomes encabeçam a lista de desejo da direção: Jorge Jesus, Vitor Pereira e Carlos Carvalhal - nesta sequência. Os próximos dias serão decisivos para o Flamengo oficializar uma proposta por JJ. Somente após uma possível recusa do atual treinador do Benfica que Braz e Spindel irão para cima de Vitor Pereira, que comanda o Fenerbahçe. Nos últimos dias, Carvalhal foi quem mais perdeu força, mas ainda não foi descartado.





JANELA PROMISSORA

Após uma boa temporada dentro e fora de campo, o Fluminense já está agindo por novos reforços para 2022. Depois de anunciar oficialmente o volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, novos nomes podem aparecer nos próximos dias. Ciente da necessidade de um grupo forte e numeroso, a diretoria tricolor deseja ter um elenco robusto já para a pré-Libertadores, onde o Fluminense estreia no dia 23 de fevereiro. Até lá, muito trabalho pela frente!

SONHO ALVINEGRO

Elkeson é um dos alvos do Botafogo para 2022Foto: Divulgação/Shanghai SIPG

Ao anunciar que está livre no mercado, o atacante Elkeson (foto) teve suas redes sociais invadidas por torcedores do Botafogo. Não à toa, a diretoria já fez uma sondagem e busca entender o que o atleta deseja para a sua carreira. Aos 32 anos, Elkeson é um jogador que conhece o Glorioso e seria um reforço e tanto — principalmente se a saída de Rafael Navarro for concretizada.

MICO EUROPEU

O erro em um software da Uefa fez com que a entidade máxima do futebol europeu pagasse um dos maiores micos de sua história. Em virtude disso, os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões tiveram que ser sorteados duas vezes ontem. Enquanto uns clubes se deram bem com o novo sorteio, outros nem tanto. O Real Madrid, por exemplo, enfrentaria o Benfica, de acordo com o primeiro sorteio. Agora, os galácticos vão pegar o PSG.