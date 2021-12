Publicado 11/12/2021 00:00

Se comparado a outras temporadas, o adeus do Flamengo ao ano de 2021 foi previsível. De 2010 para cá, o Rubro-Negro conquistou apenas uma vitória na 38ª rodada dos Brasileirões. Em 2017, no Barradão, vitória por 2 a 1 diante do Vitória. Além desse triunfo, o Flamengo acumula outros seis empates e três derrotas. O único saldo positivo foi a descoberta do jovem Wesley, lateral-direito que teve a sua primeira oportunidade entre os profissionais, e o goleiro Hugo Souza, que se torna um grande candidato para ser titular em 2022.

LIBERTADORES RECHEADA

A próxima edição da Libertadores da América será repleta de grandes times. Até o momento, 44 das 47 equipes que vão disputar a competição continental já estão definidas. Resta agora a definição de três vagas: uma na Bolívia e duas na Colômbia. A fase de grupos tem início apenas no dia 6 de abril e, antes disso, haverá as três fases iniciais, como de praxe. Clubes como River Plate, Boca Juniors, Colo Colo, Atlético Nacional e Peñarol já estão garantidos.

RECORDE NA SÉRIE B

Com o rebaixamento consumado de Grêmio e Bahia, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 terá, em sua totalidade, 14 títulos brasileiros, um marco em sua história. Além dos dois citados acima, Sport, Vasco, Cruzeiro e Guarani são os demais campeões que vão disputar a Segundona. Se muitos classificavam a Série B de 2021 como uma das mais difíceis da história, a de 2022 será tão complicada ou até mais que a última edição.

SÁBADO ALVINEGRO

O torcedor do Botafogo terá um motivo para ir ao Estádio Nilton Santos hoje. Mesmo com o time de férias e a diretoria planejando a próxima temporada, haverá um jogo festivo entre Túlio Maravilha e Loco Abreu (foto) para o botafoguense se despedir da temporada. O jogo principal começa às 17h. Antes, uma preliminar. Após a festa em campo, os torcedores poderão acompanhar alguns shows.